Pas op voor bruine plukken onder eikenbomen

Bruingrijze plukken onder eikenbomen zijn nesten van de eikenprocessierups. Ze zijn door de storm uit de bomen gewaaid, maar nog altijd gevaarlijk.

Liggen er ineens bergjes bruine rommel onder de bomen? Pas op, de kans is groot dat dit oude nesten zijn van de eikenprocessierups. Tijdens de storm van afgelopen zondag en maandag zijn ze uit de bomen gewaaid. Levende rupsen zitten er niet meer in, brandharen echter wel. Hun irriterende werking is nog intact. Ga dus met beleid om met deze bergjes, die op een afstand wel iets weg hebben van een flinke schep compost of een molshoop.

Ga niet zelf met handschoenen aan de nesten oppakken om ze in vuilniszakken of containers te stoppen

Tijdens de harde wind en storm van de afgelopen dagen, zijn veel oude nesten van de eikenprocessierups uit eikenbomen gewaaid. - Foto: Margreet Welink

Laat officiële bestrijders het werk doen

Het advies is om officiële bestrijders deze afgewaaide nesten te laten opruimen. Heeft er op korte termijn niemand tijd? Ga dan niet zelf met handschoenen aan de nesten oppakken om ze in vuilniszakken of containers te stoppen. Tijdens het oppakken komen de brandharen namelijk alsnog los. Wat wel werkt: zet er zolang een omgekeerde speciebak of emmer overheen met een steen erop, een kruiwagen op zijn kop kan ook. Dat alles in afwachting van een bestrijder.

Kijk ook uit als binnenkort het uitrijseizoen weer start, dwars door de nesten heenrijden betekent verspreiding van de brandharen

Laat koeien niet grazen onder besmette eikenbomen

De brandharen van de eikenprocessierups zijn hardnekkig, ze blijven vele jaren irriterend, zelfs als ze begraven worden. Boeren kunnen hun koeien het beste niet onder besmette eikenbomen laten grazen. Ook grasmaaien rondom dergelijke bomen wordt afgeraden, hanteer een strook van minimaal 20 meter.

Kijk ook uit als binnenkort het uitrijseizoen weer start, dwars door de nesten heenrijden betekent verspreiding van de brandharen en mogelijk (meer) problemen als het vee in het voorjaar naar buiten gaat.

Een nest met levende rupsen is makkelijk te herkennen aan de grijswitte spinseldraden. een oud nest is bruin als gevolg van de uitwerpselen van de rupsen. - Foto: Margreet Welink

Rups kan bij koeien irriteren op de slijmvliezen

Hoewel koeien een dikke huid hebben en op behaarde delen weinig last hebben van de haren, kunnen die wel irriteren op slijmvliezen. Koeien gaan kwijlen en tongspelen. Ook kunnen ze minder gaan vreten, waardoor de productie daalt. Paarden zijn ook op hun huid erg gevoelig voor de brandharen en van honden is bekend dat ze uit speelsheid weleens happen in zo’n rare pluk onder een boom.

