Overleg met Landbouw Collectief opgeschort

Het overleg over de stikstofproblematiek tussen het kabinet en het Landbouw Collectief is woensdag opgeschort.

Reden is de dreigende taal van Farmers Defence Force in een persbericht dat net voor het overleg werd uitgebracht en waarin de agribusiness werd gewaarschuwd. FDF: ‘Want een gewaarschuwd mens snapt dat zijn carrière en draagvlak onder de boeren daarna verpulverd zijn. Maak een deal met LNV en je bent out!’

Landbouwminister Carola Schouten en premier Mark Rutte hadden geen goed woord over voor de toon waarop Farmers Defence Force zich manifesteert.

Goed en veilig overleg

Rutte nam het initiatief om het overleg op te schorten na de dreigende taal van FDF in de richting van de agribusiness. De premier vindt het essentieel dat het bedrijfsleven op een goede en veilige manier kan overleggen met het kabinet. “Ik wil goede gesprekken hebben met de boerenorganisaties, maar ook dat we op een normale manier in gesprek kunnen gaan met de levensmiddelenindustrie en wetenschappers en met alle anderen die bij dit thema betrokken zijn. Dit soort teksten helpen daar op geen enkele manier bij.”

Afstand genomen

Voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief zei dat hij namens het collectief afstand genomen heeft van het bericht van Farmers Defence Force. Op de vraag of het Landbouw Collectief zonder FDF door zou willen, antwoordt Dijkhuizen: “We hebben een zeer hecht samenwerkingsverband van alle dertien. Dat heeft het al heel lang volgehouden en dat is ook onze inzet. We gaan eerst met elkaar in overleg. Dan zien we daarna wel verder.” Premier Rutte heeft het overleg zelf geschorst, maar gaf tegelijk aan dat hij hoopt op een vervolg, later deze week.

De eenheid in het bestuur van FDF en in het Landbouw Collectief is echt groot. Er wordt hier een stok opgepakt om de hond te slaan

Jeroen van Maanen, FDF

Geen verdeeldheid

FDF-bestuurder Jeroen van Maanen, die in de delegatie van het Landbouw Collectief bij het gesprek was, noemt het verloop onverwacht. “Met dit scenario hou je geen rekening. We hadden hier liever over andere zaken gesproken”, zegt hij. Van Maanen benadrukt dat er geen verdeeldheid is in het bestuur van FDF. “De eenheid in het bestuur van FDF en in het Landbouw Collectief is echt groot. Er wordt hier een stok opgepakt om de hond te slaan. Terecht of onterecht. Er is eenheid, maar dit is gewoon een logistiek verhaal, waarbij zaken langs elkaar heen gaan.”

Lees verder onder foto

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Jeroen van Maanen bestuurslid Farmers Defence Force staan de pers te woord na afloop van het gesprek over het stikstofbeleid. - Foto: ANP

Hechten aan goed overleg

Schouten wil dat het Landbouw Collectief niet alleen afstand neemt van het persbericht, wat woensdag al gebeurde, maar ook dat Farmers Defence Force zijn woorden terugtrekt.

Woorden als ‘verraad’ en ‘Judas’ passen volgens haar niet in het debat. Ze wacht af wat het overleg van de dertien leden van het Landbouwcollectief oplevert. Zij zegt dat het debat hard van toon mag zijn, maar het moet niet gericht zijn tegen anderen die in gesprek gaan met de minister. Voor Schouten heeft het opschorten van het overleg verder geen consequenties voor de plannen die zij heeft. Ze zegt wel te hechten aan goed overleg.

Wij hebben als Landbouw Collectief afstand genomen van de tekst van FDF

Aalt Dijkhuizen, voorzitter Landbouw Collectief

Dijkhuizen zei dat het overleg op een bijzondere manier verliep, omdat Rutte en Schouten de woorden van een bestuurslid van Farmers Defence Force hoog opnamen. “We gaan vanavond (woensdag) met dat lid in overleg om te zien hoe we dat kunnen corrigeren. Wij hebben als Landbouw Collectief afstand genomen van de tekst van FDF.”

Alleen gesproken over uitspraken

Gronings gedeputeerde Henk Staghouwer, die bij het overleg was toonde zich onthutst over de gang van zaken. “Dit is echt serieus. Dit is geen brief waar je even aan voorbijgaat”, zei hij bij het verlaten van het ministerie. Staghouwer ging direct na het overleg door naar Utrecht om samen met zijn collega-gedeputeerden en de minister te overleggen. “Dat overleg is niet opgeschort.”

Minister Schouten zei dat het gesprek aanvankelijk bedoeld was om nader in te gaan op de afspraken die in december gemaakt zijn met het Landbouw Collectief. Daar is echter niet over gesproken. Het gesprek ging alleen en uitsluitend over de uitspraken van Farmers Defence Force.

Verdeeldheid gaat ons niet helpen

Trienke Elshof, LTO Nederland

Verbazing en verbijstering

Trienke Elshof van LTO Nederland kijkt met verbazing en verbijstering terug op het overleg. Tijdens het overleg werd het collectief geconfronteerd met het bericht van FDF, waarvan ze nog niet op de hoogte was. De verwondering en verbijstering over de tekst was groot.

“We hebben binnen het Landbouw Collectief goede afspraken gemaakt voor dit overleg. Hier hing veel van af. En nu staan we buiten en hebben we helemaal niks binnen kunnen halen. Dat is heel erg jammer”, aldus Elshof. De LTO’er wil de kwestie goed bespreken binnen het collectief, maar ook binnen LTO. Vooralsnog denkt Elshof nog niet aan verder gaan zonder FDF. “We denken dat we met het collectief meer kunnen bereiken dan zonder. Het stikstofbeleid raakt ons allemaal. We hebben met elkaar ook afspraken gemaakt met het ministerie, het is de vraag waar we staan als we als partijen weer zonder elkaar verder gaan. Verdeeldheid gaat ons niet helpen. Maar dat betekent wel dat we ons aan de afspraken moeten houden, ook binnen het collectief.”

Mede-auteur: Mariska Vermaas