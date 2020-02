Oostenrijks verbod gebruik glyfosaat gestrand

Oostenrijk heeft verzuimd het voorgenomen glyfosaatverbod voor te leggen aan andere lidstaten en de Europese Commissie.

Oostenrijk was van plan de onkruidbestrijder te verbieden ondanks de toelating door de Europese Commissie.

Invloed op interne markt

Volgens de Europese rechtspraak moet een lidstaat nieuwe wetgeving voorleggen aan andere lidstaten en de Europese Commissie als de regels invloed kunnen hebben op de interne markt. Dat stelt Europees Commissaris Stella Kyriakides (Gezondheid en Voedselveiligheid) in antwoord op parlementaire vragen van de Franse Europarlementariër Aurelia Beigneux die in dezelfde fractie zit als de Nederlandse PVV.

Voorkomen dat lidstaten achteraf procedures gaan voeren

Schending Europese regels

Beigneux vraagt of het normaal is dat een lidstaat geen wetten kan invoeren in lijn met de wens van de bevolking, zonder toestemming van de Europese Commissie.

Kyriakides legt uit dat lidstaten elkaar beloofd hebben wetgeving, die invloed kunnen hebben op de werking van de interne markt, voor de invoering voor te leggen. Dat is om te voorkomen dat lidstaten achteraf procedures gaan voeren vanwege schending van Europese regels.

Oostenrijk heeft in dit geval de wetgeving niet voorgelegd. Vervolgens heeft de Oostenrijkse regering zelf besloten het voorgenomen verbod niet af te kondigen.