Ook Agractie start ledenvereniging

Agractie Nederland gaat leden werven voor de nieuw opgerichte vereniging.

Vorige week kondigde de andere actiegroep, Farmers Defence Force, ook dit voornemen aan. Agractie is al in november begonnen met het opzetten van een ledenorganisatie. De leden zullen op termijn ook het verenigingsbestuur kiezen. Twee van hen zullen ook in het bestuur van de actie-organisatie Agractie, de huidige stichting, zitten. De stichting zal in hoofdzaak uitvoerend blijven, waarbij het bestuur van de ledenvereniging adviseert in de te volgen koers en daarin bijstuurt.

Doel van vereniging

Het doel van de ledenvereniging is het ontwikkelen van de organisatie door middel van directe input van de achterban, het democratisch aansturen van de stichting en werken aan een toekomstbestendige agrarische sector, schrijft de organisatie op haar website. De lobby wordt ondersteund door ludieke en publieksvriendelijke acties. Een lidmaatschap kost boeren € 170 per jaar.

Eerste boerenprotest

Agractie Nederland is vorig jaar oktober opgericht voor de organisatie van het eerste landelijke boerenprotest in Den Haag. Momenteel wordt de stichting nog voorgezeten door oprichter en schapenhouder Bart Kemp. De organisatie is ook betrokken bij de overleggen van het Landbouw Collectief over de stikstofmaatregelen.