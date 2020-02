Onzekerheid over overdracht coronavirus op vee

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) wil graag onderzoeken of het coronavirus Covid-19 overdraagbaar is naar landbouwhuisdieren, omdat niet bekend is of dit mogelijk is. Dat zegt onderzoeksleider ‘Emerging and Zoonotic Viruses’ Wim van der Poel.

De wereldwijde organisatie voor dierenartsen die zich richten op gezelschapsdieren, WSAVA, geeft in haar advies aan dat het niet aannemelijk is dat huisdieren kunnen worden geïnfecteerd met Covid-19, of dat de dieren het virus kunnen overdragen naar dieren of mensen. De organisatie waarschuwt wel dat de situatie kan veranderen. Varkens wellicht gevoelig voor coronavirus Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC zei eerder deze week dat van de gehouden dieren varkens wellicht gevoelig kunnen zijn voor het virus. Lees verder onder de video Wageningen Bioveterinary Research legt uit dat varkens receptoren op hun cellen hebben voor SARS-CoV en SARSCoV2. Bij het coronavirus SARS-CoV is geen verspreiding naar vee waargenomen. “Verspreiding van SARS-CoV2 naar vee kan echter niet uitgesloten worden”, aldus WBVR. Coronavirussen niet nieuw in veehouderij Coronavirussen zijn niet nieuw. In de natuur komt een grote variatie aan coronavirussen voor, die in tal van diersoorten ziekte kunnen veroorzaken. Het Porcine Epidemische Diarree Virus is ook een coronavirus. Dat veroorzaakt ernstige diarree en veel sterfte bij jonge biggen. “Ook de pluimveesector lijdt wereldwijd flink aan de gevolgen van infecties veroorzaakt door coronavirussen (Infectieus Bronchitis Virussen)”, aldus WBVR. China onderzoekt herkomst coronavirus China onderzoekt uitgebreid de herkomst van het Covid-19 virus. Het China Animal Health and Epidemiology Center heeft meer dan 4.800 monsters van varkens, pluimvee, honden en katten getest, maar deze waren allemaal negatief. Op basis daarvan sluiten de onderzoekers voorlopig uit dat het virus vanuit de veehouderij komt. Eerder stelde het Wuhan Virus Instituut vast op basis van genoomsequentie van het nieuwe coronavirus dat vleermuizen waarschijnlijk de natuurlijke gastheer zijn van het virus. Geïnfecteerde veehouder moet in quarantaine Mocht een veehouder geïnfecteerd worden met het nieuwe coronavirus, dan zullen ze zoals het er nu uitziet in quarantaine gaan. “In die periode kunnen ze beter ook geen contact hebben met vee”, adviseert Van der Poel. De wereldorganisatie voor diergezondheid OIE houdt de situatie nauwgezet in de gaten. Wanneer het virus wordt aangetoond bij een dier, moet dit direct worden gemeld, samen met de testmethode en relevante epidemiologische informatie.