Netwerk Grondig wil registratiebank stikstof

Netwerk Grondig vreest dat met de opkoop van veehouderijbedrijven te veel stikstofruimte wegvloeit uit de landbouw.

De organisatie voor grondgebonden veehouderijbedrijven pleit daarom voor de invoering van de registratiebank voor stikstof, met daarin een schot tussen ammoniak voor de landbouw en NO x voor de industrie. Het is volgens Netwerk Grondig volstrekt onduidelijk waarvoor de vrijkomende stikstofruimte gebruikt gaat worden en welk effect dit heeft op de natuur.

Marktconforme vergoeding voor boer

In het systeem moet alle vrijgekomen stikstofruimte van stoppende boeren ondergebracht wordt in een NH 3 -depositiebank onder regie van de sector zelf. “Boeren die op den duur willen ontwikkelen kunnen bij deze bank aankloppen om ruimte uit de bank te verkrijgen. Boeren die willen stoppen kunnen tegen marktconforme vergoeding hun ammoniakruimte aan de bank verkopen”, aldus Grondig. Met de depositiebank moet worden voorkomen dat de industrie de stikstofruimte bij extern salderen opkoopt uit de landbouw. “Voor niet-landbouwactiviteiten zou een eigen NO x -depositiebank moeten komen. Zo ontstaat een duidelijk en logisch schot”, vindt Grondig.

Opkoop veebedrijven ‘schijnoplossing’

Landbouw Collectief – waarvan Netwerk Grondig deel uitmaakt – werkt het stikstofregistratiesysteem momenteel verder uit. Netwerk Grondig vindt de € 350 miljoen voor het opkopen van veebedrijven bij Natura 2000-gebieden weggegooid belastinggeld: “Een dure schijnoplossing zonder bewezen effect.”