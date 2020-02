NVWA roept op tot Q-koortsvaccinatie

De NVWA roept schapen- en geitenhouders op om hun dieren te laten vaccineren tegen Q-koorts.

De vaccinatie, die uiterlijk 1 augustus moet plaatsvinden, is verplicht voor bedrijven met meer dan vijftig melkgeiten of melkschapen en voor bedrijven die bezoekers toelaten bij hun dieren, zoals bedrijven met lammetjesdagen, boerencampings en kinderboerderijen. De NVWA constateert dat vooral publieksbedrijven en kinderboerderijen niet altijd goed op de hoogte zijn van de wettelijke regels met betrekking tot de vaccinatie tegen Q-koorts.

Last onder Bestuursdwang

Vorig jaar hebben alle 433 professionele melkgeiten- en melkschapen voor 1 augustus gevaccineerd. “25 houders hebben dit echter te laat geregisteerd”, laat de NVWA weten. Deze ondernemers hebben een Last onder Bestuursdwang gekregen en moesten ervoor zorgen dat binnen acht dagen alsnog aan de registratieplicht zou worden voldaan. Alle bedrijven hebben dit op tijd gedaan, aldus NVWA.

Uitbraak in 2009 en 2010

De vaccinatieplicht tegen Q-koorts is ingesteld na de grote uitbraak met Q-koorts onder mensen in met name Oost-Brabant in 2009 en 2010. Duizenden mensen werden toen ziek en tientallen mensen met Q-koorts overleden. Geitenbedrijven werden aangewezen als belangrijkst bron van de Coxiella Burnetii-bacterie, die Q-koorts veroorzaakt. Geiten en schapen kunnen verwerpen door de bacterie. Dieren die geïnfecteerd zijn, vertonen lang niet altijd de verschijnselen.