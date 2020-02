NVWA neemt veestapel van 84 dieren in bewaring

Medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in samenwerking met de dierenpolitie 84 dieren in bewaring genomen van een bedrijf in Noord-Holland.

Het betreft de complete veestapel van de betreffende veehouderij. De NVWA meldt dat dit vorige maand al gebeurd is. De huisvesting en de verzorging van de dieren waren niet in orde, aldus de NVWA. Het gaat bij de in bewaring genomen dieren om koeien, stieren, kalveren en pinken. “De eigenaar van het bedrijf was al eerder op de vingers getikt. Nu bleek dat er niet genoeg verbetering was en zijn de dieren naar een andere plek gebracht. Een rund moest worden geëuthanaseerd”, vertelt een woordvoerder van de NVWA aan NH Nieuws. Om welk bedrijf het gaat wil de autoriteit niet zeggen. Er is proces-verbaal opgemaakt tegen de veehouder.