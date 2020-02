Minstens € 150 miljoen schade door storm Ciara

Storm Ciara, die Nederland een paar dagen in zijn greep hield, heeft volgens een eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars voor zo’n € 150 miljoen schade aangericht.

Dat bedrag zal nog oplopen, meldt het Verbond. Verzekeraar Interpolis heeft tot nu toe al meer dan 2.100 meldingen van schade binnengekregen.

Stormschade in land- en tuinbouw

Van de 2.100 schademeldingen bij Interpolis komen er tot nu toe ongeveer 200 meldingen uit de landbouw. Volgens het agrarisch bureau van Interpolis komen de meldingen uit het hele land, waarbij er wel een accent ligt op het westen van het land bij glastuinbouwbedrijven. Een derde van de schade die tot en met maandag gemeld is, komt uit de glastuinbouw. De rest van de schade is zeer verschillend, van schade aan daken van schuren tot schade aan mestsilo’s, aldus Interpolis. Over de totale agrarische schadepost door de storm is op dit moment nog niets te zeggen.

Meer meldingen verwacht

De verzekeraar denkt dat de echte piek van schademeldingen nu wel voorbij is, maar verwacht de komende dagen dat meer mensen die door de storm schade hebben opgelopen zich zullen melden.