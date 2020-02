Minister denkt over publicatie misstanden slachterijen

Landbouwminister Carola Schouten wil kijken of ze zelf meer gegevens over misstanden in slachterijen openbaar kan maken.

Zij is er niet blij mee dat veel gegevens over ongewenste situaties in slachthuizen op straat komen nadat media daarover gegevens hebben opgevraagd op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Naleefmonitors

Schouten zegt het niet gelukkig te vinden dat concrete misstanden via een WOB-verzoek naar buitenkomen. “Ik vind dat we daar dan beter zelf over kunnen rapporteren.” Hoe dat moet moet, weet de minister nog niet. Wellicht zal ze meer details verstrekken bij de zogenoemde naleefmonitors, die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regelmatig publiceert. Die monitors geven nu wel in grote lijnen weer hoe het staat met de naleving, maar die rapportages zoomen niet in op misstanden.

In gesprek met sector

De minister heeft in debat met de Tweede Kamer aangekondigd dat ze met de sector, experts en organisaties in gesprek gaat, onder andere over de bandsnelheid in slachterijen. Die snelheid is soms te hoog om nog verwantwoord toezicht te houden en bovendien komen voedselveiligheid en dierenwelzijn in de knel, aldus de minister.

Twee moties

De Tweede Kamer heeft twee moties ingediend (D66 en PvdA) om de bandsnelheden in slachterijen te verlagen. De PVV wil dat de minister bij herhaaldelijke overtredingen in het slachtproces de betrokken slachterij sluit. PVV‘er Dion Graus vraagt ook om per direct het slachthuis Westfort in IJsselstein te sluiten vanwege de daar geconstateerde overtredingen. De minister wil het slachthuis nog de kans bieden zich te verbeteren. Het slachthuis in IJsselstein was onderwerp van een reportage bij RLT-televisie.

De Tweede Kamer stemt dinsdag 18 februari over de moties.