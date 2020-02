Mesdagfonds zoekt € 75.000 voor stikstofcampagne

Het Mesdagfonds is op jacht naar geld, zo’n € 75.000.

Het Fonds heeft verschillende bedrijven en personen via app-groepen benaderd voor een donatie. Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdagfonds, bevestigt dat het daadwerkelijk om een app van het Mesdagfonds gaat. “Beste mensen, er is een bericht verschenen op app-groepen en op internet over een donatie aan het Mesdagfonds. Het bericht klopt”, aldus Vogelaar in een audio-bericht, dat via de appgroepen van het boerenprotest rondgaat. Ook de website maakt melding van de donatieactie.

Geld inzamelen voor grote mediacampagne

Het Mesdagfonds wil op deze wijze geld inzamelen om een grote mediacampagne te beginnen om de resultaten van hun eigen stikstofanalyse breed onder de aandacht te brengen. Op dit moment zijn stikstofdeskundigen, onderzoeksjournalist Geesje Rotgers en voorzitter Jan Cees Vogelaar nog druk bezig met de analyse van de data van het RIVM waarop LNV de stikstofuitstoot van de agrarische sector baseert. Het Mesdagfonds zal op donderdag 20 februari de eigen conclusie van de analyse openbaar maken. Om een zo groot mogelijk bereik te krijgen zijn extra financiën nodig.

‘Paar miljoen in komende jaren’

Vogelaar: “De bodem van de kas van het Mesdagfonds komt in zicht met alle onderzoeken die we doen. En we gaan de komende drie jaar een paar miljoen uitgeven aan stikstofonderzoek, dus we hebben jullie steun nodig. We zouden ontzettend blij zijn met jullie donatie.” Het doel is om een bedrag van € 75.000 aan donaties op te halen te ontvangen ter financiering van de communicatie en ondersteuning van het Mesdagfonds.

Agribusiness Service BV

Het Fonds heeft Agribusiness Service BV gevraagd de wervingsactie uit te voeren. Op de website van het Mesdagfonds staan verdere instructie hoe te doneren.