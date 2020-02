Mesdagfonds: foute cijfers over stikstof in pers

De conclusie dat de landbouw voor niet meer dan 23% van de stikstofdepositie in Nederland verantwoordelijk is, klopt niet. Dat zegt onderzoeker Geesje Rotgers.

Zij geeft in opdracht van Mesdag Zuivelfonds leiding aan onderzoek naar de stikstofcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Rotgers weerspreekt berichtgeving in het Algemeen Dagblad.

Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdag Zuivelfonds, zegt dat er niets klopt van wat hij in het bericht heeft gelezen.

Mesdag Zuivelfonds maakt analyses donderdag openbaar

Rotgers weigert de analyses vrij te geven die zijn gemaakt in opdracht van het Mesdag Zuivelfonds. De analyses worden donderdag 20 februari openbaargemaakt. Ze worden niet in vertrouwen gedeeld met anderen.

De analyses hebben betrekking op de manier waarop het rijksinstituut berekent hoe groot de stikstofneerslag is in kwetsbare natuurgebieden. Het RIVM doet die berekeningen op basis van de stikstofconcentraties die in natuurgebieden worden gemeten.