Melkproductie geitenhouderij gestegen

De melkproductie in de geitenhouderij is afgelopen jaar, ondanks de bouwstop, met ruim 5% gestegen.

Het aantal dieren nam toe met 3% en de melkproductie per geit steeg gemiddeld met 2%. Dat meldt Abab Accountants en Adviseurs op basis van de ontwikkelingen bij referentiebedrijven.

De melkprijs steeg in 2019 van 59,52 naar 63,55 cent per kilo melk. Abab verwacht dat de definitieve melkprijs als gevolg van nabetalingen uitkomt op ruim 64 cent per kilo melk.

De krachtvoerkosten per kilo melk namen in 2019 met 2% toe. De ruwvoerkosten bleven vrijwel gelijk. De veekosten daalden als gevolg van lagere veeartskosten en lagere strooiselkosten, met ongeveer een halve cent per kilo melk. Het saldo per geit steeg afgelopen jaar van € 348 naar € 397.