Meerderheid voor Ceta door tevreden CU

Coalitiepartij ChristenUnie (CU) is ‘tevreden’ over de toezeggingen die handelsminister Sigrid Kaag heeft gedaan in een debat over het omstreden handelsverdrag met Canada, Ceta.

Als de kleinste regeringspartij voor het verdrag stemt, haalt het kabinet een nipte meerderheid van 76 van de 150 zetels. De CU stemde in 2016 nog tegen het verdrag. CU-kamerlid Joël Voordewind: “Het kabinet is vandaag de kant van de CU op bewogen. Het kabinet investeert in de omslag naar duurzame kringlooplandbouw en komt voor 1 mei dit jaar met een uitgewerkt plan over kringlooplandbouw en bescherming van onze boeren die willen omschakelen naar die kringlooplandbouw.”

Lang debat

De Tweede Kamer debatteerde woensdag en donderdag meer dan 14 uur over de overeenkomst. Behalve de regeringspartijen VVD, CDA en D66 steunt eenmansfractie Van Haga het verdrag.

Voordewind: “Het kabinet wil extra controles op de producten en de productiewijze van Canada. Het kabinet staat open voor een zogeheten ‘bodemwet’ over standaarden voor onder andere dierenwelzijn en milieu, zoals die is voorgesteld door de CU. Dit zijn voor onze boeren, voor onze schepping en voor onze voedselveiligheid belangrijke resultaten.”

Tegenvaller

Een tegenvaller voor het kabinet is de tegenstem van de SGP. De partij vindt onder meer dat het kabinet onvoldoende tegemoet komt aan de vraag voor compensatie voor getroffen boeren. Het afvallen van de SGP betekent dat het nog lastiger zal worden voor de coalitie om een meerderheid voor Ceta te vinden in de Eerste Kamer.

Voordewind: “De minister heeft toegezegd dat ze voor verschillende punten ook steun zoekt bij de Europese Commissie en dat ze de Kamer over de uitkomsten daarvan voor de stemmingen zal informeren. Dat is belangrijk, omdat dit handelsverdrag uiteindelijk een Europees handelsverdrag is. De CU is al met al tevreden met de toezeggingen, maar er is nog geen definitief besluit genomen.”