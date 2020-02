MOB hekelt verleasen ammoniakrecht

Milieuorganisatie MOB is fel tegen het verleasen van ammoniakuitstootrechten.

Dat schrijft Johan Vollenbroek in een brief aan het kabinet. Verleasen van latente rechten is onderdeel van het maatregelpakket dat minister Schouten afgelopen vrijdag aankondigde.

Vergunning niet verleend voor emissies, maar voor activiteit

“Sinds wanneer kan aanspraak gemaakt worden op schaderechten?”, stelt MOB-voorzitter Vollenbroek. Een vergunning wordt niet verleend voor emissies, maar voor een activiteit, redeneert hij. Emissies zijn daarvan een afgeleide. “De emissies zijn uitsluitend een schade-administratie. Het veroorzaken van schade kan nooit eigendom zijn. En al helemaal niet als de vergunning gratis is verkregen.”

A&S Advocaten: verleasen kan juist wel

Jacoline Kroon, advocaat bij A&S Advocaten in Wageningen, zegt dat verleasen van emissieruimte juist wel kan. “De totale belasting neemt per saldo niet toe. Het is een manier van salderen waar bij rechten heen en weer schuiven zonder een hogere milieubelasting op te leveren”, verklaart zij.