Landbouw Collectief opnieuw in gesprek met kabinet

Het Landbouw Collectief gaat vrijdag opnieuw in gesprek met het kabinet. Dezelfde delegatie als woensdag zal vrijdag met landbouwminister Schouten en premier Rutte overleggen over de stikstofmaatregelen.

Farmers Defence Force (FDF) bood woensdagavond via een persbericht van het Landbouw Collectief excuses aan voor de verkeerde woorden.

Toekomstperspectief nodig

FDF-woordvoerder Sieta van Keimpema licht toe: “Woorden als ‘verraad’ en ‘judas’ kunnen mensen kwetsen en dat is niet onze bedoeling. We willen graag verder met het collectief en het weer over de inhoud hebben. Blijkbaar leest zelfs premier Rutte de persberichten van FDF, dus dan hoop ik dat de politiek nu door krijgt dat boeren toekomstperspectief nodig hebben. We willen geen zak geld, we willen onze bedrijven voort kunnen zetten. Daar moet het gesprek over gaan.” Dat gaat dus vrijdag alsnog gebeuren, is de verwachting.

Jeroen van Maanen was woensdag namens FDF en het collectief aanwezig bij het gesprek. “Het woord stikstof is die middag niet eens gevallen. Maar de partijen in het collectief hebben een belangrijk doel, daarover zijn we eensgezind, dat is ook donderdagavond tijdens de vergadering in Nijkerk gebleken.” Van Maanen zal ook vrijdag weer aanschuiven.

Minister Schouten sprak donderdagochtend uit dat ze graag ziet dat FDF ook mondeling excuses maakt. Hierbij benadrukt Schouten dat ze zelf bepaalt met welke partijen ze spreekt. Van Maanen zegt hierover: “Het is niet zo dat wij de agenda van Schouten bepalen, maar het collectief wil graag zakendoen en vertegenwoordigt de boeren van Nederland.”