LTO: voorlichting brandpreventie veehouders is een must

Meer voorlichting is nodig over brandpreventie aan veehouders, zegt LTO Noord. Die standsorganisatie hield daarover een opiniepeiling.

Uit een enquête van de boerenorganisatie blijkt onder meer dat boeren hun elektrische installaties niet regelmatig controleren. “Boeren via een persoonlijke benadering overtuigen van het gevaar van stalbranden is een belangrijk punt”, aldus Jens Bouma. De derdejaarsstudent Bestuurskunde en Overheidsmanagement deed voor LTO Noord onderzoek naar het terugdringen van stalbranden in Noord-Nederland.

Controle van de elektra

In de enquête van Bouma zegt ongeveer een derde van de ondervraagde veehouders dat ze één keer in de vijf jaar de elektra laten controleren of dat over een nog langere periode pas doen. Een op de acht veehouders controleert jaarlijks of vaker, terwijl bijna 16% helemaal niet controleert. Bouma: “Aan de andere kant zie je dat de boeren investeren in brandblussers. De wil is er dus wel, maar het bewustzijn kan nog worden vergroot.”

Behoefte aan voorlichting over brandpreventie

Een op de drie boeren die aan de enquête hebben deelgenomen geeft aan graag voorlichting over brandpreventie te ontvangen.

Voorlichting in kleine groepen op locatie werkt het beste. De brandweer kan wijzen op gevaren op boerenbedrijven. Dat werkt beter dan een presentatie in een zaaltje, aldus de onderzoeker.

Ruim een kwart van de boeren vindt dat LTO Noord voor een goede aanpak van stalbranden moet lobbyen bij politieke partijen.