LTO is verdachtmakingen Blue Tiger zat

LTO Nederland heeft naar eigen zeggen al maanden last van stemmingmakerij. De ‘valse aantijgingen en ophitsing’ van YouTube-kanaal Blue Tiger Studio zit de belangenbehartigers behoorlijk dwars.

Het boerenjournaal van 6 februari, onder de titel ‘Het Bewijs in handen: hét verraad van de LTO!’ van Blue Tiger deed LTO besluiten te reageren naar de leden. “Deze stemmingmakerij heeft louter tot doel LTO Nederland en haar leden schade te berokkenen, partijen uit elkaar te spelen en onrust te zaaien onder boeren en tuinders”, aldus LTO in het ledenbericht.

Bestuursovereenkomst met Tennet

Volgens LTO is het YouTube-kanaal Blue Tiger Studio bezig met een ‘voortdurende campagne van valse aantijgingen en ophitsing’. Het boerenjournaal op YouTube van donderdag voegt daar weer een nieuw hoofdstuk aan toe met als doel om onrust te stoken, aldus LTO. ‘Naast allerlei onwaarheden, wordt de in 2013 afgesloten bestuursovereenkomst met TenneT opgevoerd. Deze overeenkomst is in 2013 in volledige transparantie en goede terugkoppeling naar de leden van LTO afgesloten met het doel ondernemers te ontzorgen en via een koepelovereenkomst een hogere vergoeding te bedingen’.

Onrust

Volgens LTO zijn bij de evaluatie in 2016 diverse knelpunten en bezwaren van leden besproken. Eind vorig jaar is na veel onderhandelingen uiteindelijk de overeenkomst opgezegd. Volgens LTO gaan ze niet op elke ‘smadelijke verdachtmaking’ in, maar vonden ze het in dit geval toch beter om wel te reageren. Omdat het leidt tot onrust en dat is niet in het belang van boeren en tuinders.