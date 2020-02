Kamer vraagt meer inzet voor kweekvlees

Het kabinet moet meer ambitie tonen en regie nemen om de ontwikkeling van kweekvlees te stimuleren.

De Tweede Kamer vraagt het kabinet om het gesprek met de sector aan te gaan om te zien of regels moeten worden veranderd om de kweekvleesinnovatie te stimuleren. De Tweede Kamer wil bovendien dat bedrijven ruimte krijgen om te experimenteren met kweekvlees, met het doel bij te dragen aan veilige en gezonde introductie van kweekvlees op de markt. Bovendien vraagt het parlement aan de regering om innovatie, ontwikkeling en productie van alternatieven van vlees te stimuleren.

Drie moties

De Kamer nam dinsdag 4 februari drie moties aan waarin de regering wordt gevraagd zich meer in te zetten voor de ontwikkeling van kweekvlees. Het CDA en de ChristenUnie zijn het daarmee niet eens, terwijl regeringspartijen VVD en D66 de moties steunden, net als een groot deel van de linkse en rechtse oppositie.

Schouten terughoudend

Minister Schouten is terughoudend als het gaat om extra experimenteerruimte. Zij zegt dat ze zich wil houden aan de Europese richtlijn voor nieuwe voedseltoepassingen (novel food). Een grote smaaktest gericht op de marktintroductie van kweekvlees is volgens haar op grond van de richtlijn niet mogelijk.

Eerst toelatingsprocedure doorlopen

Schouten heeft wel aan de Kamer toegezegd dat ze wil praten om te zien waar belemmeringen zitten in de regelgeving, maar ze vindt het voorbarig om nu een actieagenda op te zetten om een doorbraak van kweekvlees te forceren. “We moeten eerst gewoon die toelatingsprocedure doorlopen. Laten we daar eerst eens stappen op gaan zetten en kijken hoever dat komt, want dat bepaalt of er überhaupt nog een actie daarna gaat komen.”