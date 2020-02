Kamer: bandsnelheid omlaag bij incidenten in slachthuis

Slachterijen waar regelmatig incidenten voorkomen, kunnen te maken krijgen met een substantieel lagere bandsnelheid.

De Tweede Kamer roept de regering in een motie op de bandsnelheid te verlagen als dierenwelzijn en voedselveiligheid niet geborgd zijn. Het is aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om te oordelen of de bandsnelheid omlaag moet, aldus de motie, die door D66 werd ingediend en die brede steun kreeg in de Kamer (maar niet van CDA en VVD).

Moties

Een meer algemeen gestelde motie van PvdA‘er William Moorlag om het tempo van de slachterijen te verlagen haalde geen meerderheid. De Kamer verwierp een motie van de Partij voor de Dieren om een parlementaire enquête in te stellen naar het toezicht op de vee- en vleessector en de NVWA. Ook moties van de PVV om strenger te straffen bij dierenmishandeling in slachthuizen en over het sluiten van slachthuizen, haalden geen meerderheid.