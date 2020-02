Hogan: waarborgen landbouw in Ceta-verdrag

De Europese Commissie heeft alle mogelijke waarborgen ingebouwd om te voorkomen dat economisch gevoelige sectoren in de agrarische sector in de knel komen door een handelsverdrag met Canada (CETA).

Dat schrijft Europees handelscommissaris Phil Hogan in een brief aan minister Sigrid Kaag van Buitenlandse handel.

Hogan zegt dat de Europese Unie in het akkoord zorgvuldig heeft onderhandeld om de meest gevoelige agrarische producten te beschermen. Dit door ze geheel buiten het akkoord te houden of door een beperkte toegang van Canadese producten op de Europese markt door middel van strikte tariefquota.

Veiligheidsvoorschriften

Alle agrarische import vanuit Canada moet voldoen aan de Europese voedselveiligheidsvoorschriften, aldus Hogan. Die regels hebben onder andere betrekking op het gebruik van hormonen in vlees, diervoer en genetisch gemodificeerde producten. Sinds het voorlopige akkoord van kracht is, zijn er geen pieken geweest in de invoer van varkensvlees of rundvlees vanuit Canada op de Europese markt. Als desalniettemin in de toekomst een onbalans in de handel van landbouwproducten met Canada zou ontstaan, is de Europese Commissie bereid maatregelen te nemen.

Vertrouwen in grenscontroles

De handelscommissaris zegt er vol op te vertrouwen dat de Europese grenscontroles, ook in Nederland, voldoende zijn om te zorgen dat de Canadese import aan die regels voldoet. Hogan voegt eraan toe dat de Europese Commissie samen met Canada werkt aan de toepassing van duurzame gewasbeschermingsmiddelen, terwijl tegelijkertijd de Europese normen voor residuen op producten van kracht blijven.

De brief van Hogan is mede bedoeld om het Nederlandse parlement van argumenten te voorzien om het Ceta-verdrag goed te keuren. De Tweede Kamer stemt daar dinsdag (18 februari) over.