Groningen investeert in vleesvervangers

Provincie steekt € 15.000 in de ontwikkeling van een teelt van de eetbare paddenstoelen shiitake.

Provincie Groningen investeert € 27.000 in een recent opgerichte coöperatie voor natuurvlees. Ook investeert de provincie € 15.000 in de ontwikkeling van een verbeterde teelt van shiitake paddenstoelen. Hiermee wil de provincie, naast een goede opbrengst in de landbouw en de veeteelt, bijdragen aan een betere balans tussen landbouw en natuur. Dat is van belang, omdat de landbouw en veeteelt samen 70% van het oppervlak in Groningen gebruiken. De vezel- en vitaminerijke shiitake paddenstoelen zouden prima geschikt zijn als vleesvervangers. Dat meldt de provincie Groningen.

‘Natuurvlees’

De natuurvleescoöperatie gaat duurzaam rundvee houden en het vlees op duurzame manier bewerken en verkopen. Hierin staat het bevorderen van de ecologische en landschappelijke kwaliteit van de regio centraal. Zo grazen de dieren op gronden van Staatsbosbeheer (SBB). De coöperatie is in maart vorig jaar opgericht door gebiedscoöperatie Westerkwartier met subsidie van de provincie.

Paddenstoelen

De € 15.000 subsidie voor shiitake is bedoeld om de paddenstoelen biologisch te gaan kweken. Bio-teler iGro experimenteert in samenwerking met SBB met de kweek op boomstammen. De shiitake worden hierbij op de boomstammen geënt. Dat zou volgens de teler effectiever zijn dan de huidige teelt op stro en zaagsel, omdat er teveel reststoffen achterblijven in de paddenstoel. Bij succes met de boomstammenkweek zou dit voor akkerbouwers een laagdrempelig gewas kunnen worden met een goede opbrengst, volgens de provincie.