Grondhandelaar stopt door miljoenenbeslag

Grondhandelaar Groza moet stoppen met de activiteiten.

Een particuliere belegger die een conflict heeft met het bedrijf heeft voor miljoenen euro’s beslag gelegd op bezittingen van Groza. Door dat beslag kan het bedrijf niets meer doen meldt het Financieele Dagblad op basis van eigen onderzoek.

Groza biedt stukken grond aan als belegging. Het bedrijf koopt landbouwgrond van boeren. De grond wordt vervolgens opgeknipt in kleinere stukken die worden doorverkocht aan particuliere beleggers.

€ 700 miljoen in 27.000 stukken grond

Volgens het FD is Groza een van de grotere aanbieders van dergelijke stukken grond waarbij wordt gespeculeerd op bestemmingswijziging naar bijvoorbeeld bouwgrond. In 2019 zouden beleggers op die manier circa € 700 miljoen hebben gestoken in 27.000 stukken grond op meer dan 500 locaties in Nederland. Bestemmingswijzigingen waren er echter nog nooit voor de betreffende stukken grond volgens het FD.

Ontevreden belegger

De beslaglegging is nu gebeurd in opdracht van een ontevreden belegger uit Noord-Holland. Volgens het FD heeft die belegger, een eigenaar van een groentekwekerij, in anderhalf jaar voor € 13 miljoen in totaal 45 hectare gekocht verdeeld over verschillende percelen door heel Nederland. Volgens de advocaat van de kweker wil hij de overeenkomsten ontbinden en vervolgens zijn geld terug.

Schriftelijke reactie Groza

Eigenaar Boot van Groza geeft in een schriftelijk reactie aan het FD aan dat hij ‘willens en wetens kapotgemaakt wordt’. Daarom ziet hij zich genoodzaakt om de activiteiten onmiddellijk te staken om een faillissement te voorkomen.