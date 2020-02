Gezocht: verwerker van mensenmest

Mensenmest is nog geen alledaags verschijnsel in de wereld van mestverwerking, maar als het aan Fedde Jorritsma ligt, wordt dat anders.

De ondernemer uit Groningen zoekt contact met een mestverwerkingsbedrijf om 15 ton droge fractie afkomstig van festivals te gaan composteren en hygiëniseren, zodat het bruikbaar wordt als meststof voor de landbouw.

Fedde Jorritsma vindt hergebruik van menselijke uitwerpselen passend in een circulaire economie. Op festivals wil hij dat idee onder meer uitdragen via het concept ’broodje poep’. - Foto: Fides Lapidaire

Broodje poep

De ex-Wageninger vindt hergebruik van menselijke uitwerpselen passend in een circulaire economie. Op festivals wil hij dat idee onder meer uitdragen via het concept ’broodje poep’, een soort foodtruck waar festivalgangers een broodje kunnen kopen dat gemaakt is van producten die met behulp van mensenmest zijn gekweekt.

Ongewikkelde regelgeving

Makkelijk is dat nog niet. De regelgeving over het gebruik hiervan is erg ingewikkeld en onduidelijk, heeft Jorritsma al ontdekt. Hij probeert in overleg met overheid en RIVM duidelijkheid te krijgen over bijvoorbeeld de toegestane gehaltes aan residuen van medicijnen en drugs in de mest. Het gaat om de droge fractie, de urine wordt al apart opgevangen en verwerkt tot struviet.