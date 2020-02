Genomineerden Agrarisch Ondernemer 2020 bekend

Tuinders, pluimveehouders en een melkveehouder zijn genomineerd voor de titel Agrarisch Ondernemer van het jaar. Stem op jouw favoriet en lees het interview met minister Schouten in de jubileumuitgave.

Twee tuinders, twee pluimveehouders en een melkveehouder zijn genomineerd voor de belangrijkste ondernemersprijs in de agrarische sector: Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2020.

De genomineerden ► Familie Buysman (Buysman Kruiden), glastuinders in Andijk (N.-H.)

► Matthijs Baan (Elke Melk) in Molenaarsgraaf (Z.-H.)

► Familie Kuijpers (Kuijpers Kip), pluimveehouders in Stevensbeek (N.-B.) en Grubbenvorst (L.)

► Eric Thielen (Lamberdina’s Hoeve), pluimveehouder in Castenray (L.)

► Rob Baan (Koppert Cress), tuinder: cressen en microgroenten in Monster (Z.-H.)

Dit zijn de 5 genomineerden die kans maken op de titel Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2020. - Foto's: Peter Roek en Koos Groenewold

Stemmen voor publieksprijs

De winnaar wordt 26 maart bekendgemaakt. Op de website Agrarisch Ondernemer kun je stemmen voor de publieksprijs.

Schouten: ‘Visie en lef bepalend voor succesvol ondernemen’

Ter ere van het zilveren jubileum van Agrarisch Ondernemer van het Jaar is een special verschenen. Alle lezers van Boerderij Vandaag, Boerderij, Pluimveehouderij en Groenten&Fruit ontvangen deze special.

In de special staat een interview met Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Werken vanuit een eigen visie, en lef hebben. Dat zijn belangrijke eigenschappen voor succesvol agrarisch ondernemerschap, vindt Schouten.

Winnaars van de titel Agrarisch Ondernemer van het Jaar hebben een sterke overtuiging over de manier waarop ze willen werken

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezoek winnaars 2019

De minister vertelt dat haar bij bezoeken aan vorige winnaars van de titel Agrarisch Ondernemer van het Jaar is opgevallen dat ze ‘een sterke overtuiging hebben over hoe ze werken, waarom ze het zo doen, over de manier waarop ze het willen doen’. Schouten: “Ze durven daar spannende stappen bij te zetten, waarbij je de vraag kunt stellen: lukt dat wel? Of: kan dat wel? Uiteindelijk bewijzen zij dat het dan gewoon ook kan.”

Het staat boeren en tuinders natuurlijk vrij om naar een ander land te gaan

De minister erkent dat agrarisch ondernemers in een lastige periode verkeren en dat sommigen overwegen te emigreren. “Ik kan best begrijpen als mensen zeggen dat ze meer mogelijkheden in het buitenland zien. Dat is echt niet iets van de laatste tijd. Het staat boeren en tuinders natuurlijk vrij om naar een ander land te gaan. Maar als je hier blijft, zal ik echt meedenken hoe je dat als boer of tuinder kunt doen.”