Geen extra bescherming landbouwgrond tegen ‘uitverkoop’

Landbouwgrond wordt niet aangewezen tot de lijst van vitale infrastructuur.

Dat heeft landbouwminister Carola Schouten besloten na een analyse van de buitenlandse aankoop van Nederlandse landbouwgronden.

Essentiële landbouwgronden in kaart brengen

De Tweede Kamer vroeg in 2017 om de voor voedselvoorziening essentiële landbouwgronden in kaart te brengen. Aanleiding waren de de dreigende overnames van AkzoNobel en Unilever. Volgens Schouten is er op dit moment geen dreiging dat het beschikbare landbouwareaal wordt ingeperkt door buitenlandse aankopen. “Het onderwerp is echter wel van dusdanig belang dat ik de situatie goed blijf monitoren”, zegt de minister.

Mocht de aankoop van landbouwgrond door buitenlandse partijen reden zijn om maatregelen te nemen, zal de minister dat doen.