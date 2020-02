Farmers Defence Force wil vereniging oprichten

Farmers Defence Force (FDF) wil een vereniging oprichten waarmee de belangen van de leden van de actiegroep worden behartigd. Dat zegt FDF-voorman Mark van den Over. De actiegroep is momenteel een stichting, de vereniging vervangt deze niet, maar is een aanvulling.

FDF heeft in bepaalde mate al de rol van belangenbehartiger op zich genomen. FDF is vertegenwoordigd in het Landbouw Collectief en Van den Oever heeft zelf meermaals ingesproken bij een vergadering van de Provinciale Staten in Brabant. Van den Oever is de beoogd voorzitter van de vereniging, die naar verwachting eind deze week het levenslicht zal zien.

Financiën belangrijke reden

Een andere belangrijke reden voor het huidige FDF-bestuur om een vereniging op te richting, is de financiën. “Het bestuur doet alles nu in de eigen tijd en moet dan vervanging op het bedrijf regelen. Dat kost immers geld.” Een lidmaatschap is mogelijk voor boeren en niet-boeren. “Een boerenbedrijf, inclusief familieleden kan voor € 150 lid worden. Die hebben ook profijt van onze werkzaamheden. FDF heeft ook veel burgers die ons steunen. Van hen vragen we niet veel, € 15.”

De Facebookgroep van FDF, waar veel protesterende boeren en sympathisanten lid van zijn, telt bijna 50.000 leden. Eerder is in die groep ook al de vraag gesteld of boeren open zouden staan voor een lidmaatschap van FDF.