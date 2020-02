Farmer Friendly-keurmerk voor supermarkten door FDF

Farmers Defence Force wil een keurmerk voor supermarkten beginnen.

Retailers die een of meerdere sterren ‘Farmer Friendly’ zijn, dragen een deel van hun omzet af aan een coöperatie van boeren die lid zijn van de nieuw op te richten vereniging FDF. De boeren zijn over het nieuwe keurmerk in gesprek met supermarktkoepel CBL.

3-sterren-systematiek

Het keurmerk werkt, net als bijvoorbeeld het Beter Leven Keurmerk, met een 3-sterren-systematiek. Hoe meer sterren, hoe ‘boervriendelijker’ de supermarkt is. Supermarkten kunnen adverteren met hun boervriendelijkheid. Dit zou consumenten uiteindelijk moeten helpen bij het maken van keuzes voor een supermarkt.

Betere prijs

Voor de supermarkt betekent meer sterren ook een hogere afdracht aan de boeren. Het voorstel is dat supers 1% tot 3% van hun omzet aan de boeren afdragen, zodat zij op deze manier een betere prijs voor hun producten krijgen, via de coöperatie. De verwachting van FDF is dat supermarkten dankzij het keurmerk meer omzet maken, omdat consumenten aangeven meer te willen betalen voor hun voedsel, als dit duurzaam is geproduceerd.

Lid worden

De boerenactiegroep biedt boeren nu al de mogelijkheid om lid te worden van de vereniging, die het keurmerk mogelijk moet maken. Een lidmaatschap kost € 150 per bedrijf.

De coöperatie zal later worden opgezet, de bedrijfsleden kunnen zo de opbrengsten innen. “De deelnemende boeren ontvangen op deze manier een directe plus voor hun producten”, is de overtuiging van FDF in de aankondiging van het keurmerk.

Het CBL beraamde dat de jaaromzet van de supermarktbranche in 2019 meer dan € 40 miljard is.