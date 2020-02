FDF niet van plan excuses te maken

Farmers Defence Force (FDF) is niet van plan excuses te maken of de dreigende woorden in te trekken die ze eerder schreven tegen bedrijven in de agribusiness over het onderhandelen met de overheid.

Als ze bij dit standpunt blijven, dreigt het overleg tussen het Landbouw Collectief en de overheid over het stikstofdossier vast te lopen. Premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten schortten woensdag het overleg met het Landbouw Collectief op na de dreigende taal van FDF. De actiegroep is een van de 13 partijen in het Landbouw Collectief.

Overleg in Nijkerk

“Waarom zouden we”, liet FDF-woordvoerster Sieta van Keimpema aan ANP weten, terwijl ze op weg was naar Nijkerk, waar woensdagavond een overleg is met het Landbouw Collectief. Het overleg was al gepland vanwege het overleg met het kabinet, maar zal nu voor een groot deel gaan over de opstelling van FDF. Schouten en Rutte willen niet meer met het Collectief praten als er geen excuses komen of als de woorden niet ingetrokken worden.

Wij gebruiken soms harde woorden

FDF-voorzitter Mark van den Oever zei tegen De Telegraaf dat het bericht bewust buiten het Collectief om is verstuurd en dat het een strategische zet is om het stikstofoverleg te vertragen. “Wij gebruiken soms harde woorden. Als Schouten en Rutte daar niet tegen kunnen, zijn het tere zieltjes”, aldus Van den Oever in Telegraaf.

Jeroen van Maanen van Farmers Defence Force (FDF) tijdens de vergadering vandaag 5 februari. Afgevaardigden van het Landbouw Collectief, waaronder FDF, zouden met premier Mark Rutte en Carola Schouten (Landbouw) over de stikstofproblematiek praten, maar het overleg werd opgeschort. - Foto: ANP

Verdeeldheid zaaien

Jeroen van Maanen, die namens FDF aanwezig was bij het gesprek met Rutte en Schouten zei na afloop van het gesprek dat hij de brief ziet als als een vertaling van het gevoel van de boeren, die vrezen dat de politiek probeert verdeeldheid te zaaien door buiten het Collectief om allerlei partijen uit te nodigen. Hij zegt niet op de hoogte te zijn geweest dat de brief werd verstuurd.

Dat is niet de toon van het Collectief

Volgens Rutte is het heel belangrijk dat ‘de levensmiddelenindustrie, de wetenschap’ weten dat ze ‘veilig en op een goede manier met ons in gesprek kunnen. Ik vind de teksten heel ver gaan’. Daarop besloot hij het overleg voorlopig op te schorten.

Voorzitter Aalt Dijkhuizen zegt dat het Landbouw Collectief afstand heeft genomen. “Dat is niet de toon van het Collectief”, aldus Dijkhuizen.

Zowel Dijkhuizen als LTO wilden vanmiddag nog niet ingaan op de vraag of ze eventueel zonder FDF verder zouden willen. Ze wezen vooral op de kracht van het Collectief in de huidige vorm.

Reacties op sociale media

Ondertussen nemen boeren op Twitter afstand van de uitlatingen van FDF. Annechien ten Have twittert : “Beste boeren/collega’s met #intimidatie bereik je geen resultaat. De woorden die #FDF gebruikt zijn intimiderend. Het zal me wel niet in dank worden afgenomen, maar dit kan echt niet. Ik hoor boeren die #angstig worden van dit soort taal en ikzelf vind het ook #bedreigend.”

Ten Have krijgt steun van diverse boeren, maar ook kritiek van boeren die juist wel achter de standpunten van FDF staan.

Tjeerd de Groot

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vindt dat FDF met deze houding geen plek aan de onderhandelingstafel verdient. CDA-er Maurits von Martels reageert dat hij het niet handig van van FDF, maar hoopt dat de dialoog zo snel mogelijk wordt hervat, in het belang van de sector.

Mogelijk komt er vanavond meer naar buiten over het overleg van het Landbouw Collectief over de kwestie.