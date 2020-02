FDF in gesprek met supermarkten

Farmers Defence Force-bestuurders Jos Ubels en Mark van den Oever zijn donderdag 6 februari bij supermarktkoepel Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) op de koffie geweest.

De boerenactiegroep deelde een foto van beide FDF-bestuurders en CBL- directeuren René Roorda en Marc Jansen via haar gebruikelijke kanalen.

Over de inhoud van het gesprek willen beide partijen niet veel kwijt. Wel zegt Ubels van FDF: “We hebben een creatief plan bedacht, dat de boeren kan helpen aan een betere prijs voor hun producten. CBL was blij verrast hierover. Maar voordat we de inhoud delen, geven we de koepelorganisatie de tijd om het ook met hun supermarkten te bespreken.”

Geen prijsafspraken

De beide partijen kwamen met elkaar in contact afgelopen december. Op 16 december troffen zij elkaar in de rechtbank van Lelystad. FDF wilde toen actie wilde voeren, CBL hield dat middels de rechtszaak tegen. Tijdens die rechtszaak vertelde FDF dat er een ’supermarktconvenant’ in de maak is: een plan om het verdienmodel van de boer via de supermarkten te verbeteren. Sinds dat moment is het contact warm gehouden en heeft nu dus tot een fysieke ontmoeting geleid. “Wat we donderdag op tafel hebben gelegd, is niet hetzelfde, maar heeft wel eenzelfde strekking”, aldus Ubels. “Het zijn geen prijsafspraken, dat mag immers niet van de mededingingsautoriteit. Het is veel creatiever dan dat.”