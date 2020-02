FDF: Kamer praat op basis van verkeerde gegevens

Farmers Defence Force (FDF) vindt het onacceptabel dat de Tweede Kamer volgende week debatteert over het stikstofbeleid, terwijl op datzelfde moment de analyses van de RIVM-cijfers door het Mesdagfonds worden gepresenteerd.

“De Kamer baseert zich bij het debat op verkeerde cijfers”, licht woordvoerder Sieta van Keimpema toe. Dus heeft FDF bekendgemaakt dat op 19 februari weer gedemonstreerd gaat worden met trekkers in Den Haag. Een gedetailleerde verklaring over het doel van de actie liet nog even op zich wachten, maar is vandaag verspreid onder de achterban. Het bestuur motiveert de beslissing om ‘alle remmen los’ te doen en vraagt aan de ‘strijders’ om aan te sluiten. 100% gegarandeerd actie 19 februari.

Presentatie van het Mesdagfonds

“Dus nu over stikstof praten is zonde van de tijd en het geld, dat gemoeid is met een Kamerdebat. Op hetzelfde moment dat de Kamer debateert, is de presentatie van het Mesdagfonds. Daar moeten Kamerleden bij zijn.” Volgens het FDF-statement ‘baseert het kabinet zich op de luchtkastelen van het RIVM’ en worden boeren met de huidige stikstofplannen opgeruimd. FDF verwijst naar de bekende plannen van het Landbouw Collectief als betere oplossing voor het stikstofprobleem.

Voorkomen dat Kamerleden vasthouden aan die 46% stikstof uit de landbouw

Desgevraagd vertelt van Keimpema waarom er niet gewacht wordt op een reactie van de Kamer op de nieuwe inzichten die op 20 februari openbaar worden. “Besluiten worden genomen voor het formele debat. Daar ben ik wel achtergekomen in mijn jaren ervaring als belangenbehartiger. Dus moeten we er nu bij zijn. Voorkomen dat Kamerleden vasthouden aan die 46% stikstof uit de landbouw, die nu overal wordt genoemd. Achteraf gaan ze daar niet op terugkomen. Bovendien zijn veel Kamerleden die dag ook in Den Haag, want er wordt gepraat over het mestbeleid. Dus dan weet je ook dat je gehoord wordt.”

Nieuwe stikstofanalyse

De hoop van de actievoerder is ook dat de algemene media naar aanleiding van de actiedag de nieuwe stikstofanalyse op zal pakken. “Dat journalisten ook aan Kamerleden gaan vragen wat zij vinden van de nieuwe gegevens.”