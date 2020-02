FDF: 19 februari duizenden trekkers naar Den Haag

Farmers Defence Force roept haar achterban op om zich klaar te maken voor een trekkerprotest op 19 februari. Met de kreet ‘alle remmen los’ kondigt het bestuur de nieuwe actie aan.

Verder wordt er door FDF nog weinig informatie verspreid. Voorzitter Mark van den Oever zegt dat daar morgen een persbericht over wordt verstuurd. “De actie is om aandacht te vragen voor de dingen die volgende week woensdag en donderdag in het nieuws komen.”

Analyses RIVM-cijfers

Op 20 februari presenteren namelijk het Mesdagfonds en stichting Stikstofclaim hun analyse van de RIVM-cijfers. Van den Oever: “We willen de aandacht hiervan niet afleiden, maar die dag wordt door de Tweede Kamer ook gedebatteerd over de stikstofmaatregelen, dus gaan we een dag ervoor. Woensdag is er ook een debat over de meststoffenwet.”

Afwachtende houding

De actie zal volgens Van den Oever in Den Haag plaatsvinden. Hij verwacht weer een opkomst van duizenden actievoerders. In de groepen waar boeren zich verzamelen, heerst woensdag her en der scepsis, vooral omdat er nog niet echt wordt gecommuniceerd over het doel van de actie. Velen willen dit afwachten, voordat ze besluiten mee te gaan.