Eerste boeren met trekkers bij Binnenhof

Actievoerende boeren zijn dinsdagavond 18 februari met trekkers naar het Binnenhof gereden. Hoewel de officiële demonstratie pas woensdag 19 februari wordt gehouden, zijn vanuit het hele land trekkers onderweg naar Den Haag.

Zo’n dertig trekkers zijn dinsdagavond naar het Binnenhof gereden om daar actie te voeren tegen het kabinetsbeleid. De actie is een spontane actie van de boeren uit de omgeving van Den Haag, onder meer uit het Westland en Midden-Delfland. De boeren gingen naar Den Haag om collega-boeren te motiveren morgen massaal naar Den Haag te komen. De politie is verrast door de actie. Ze roept de boeren op te vertrekken op het Buitenhof. Het gebied is normaal al verboden gebied voor auto‘s.



Een woordvoerder van de gemeente Den Haag liet dinsdagmiddag nog weten geen rekening te houden met demonstranten die dinsdagavond al zouden komen.

Boerderij-liveblog Volg de boerenactie. Woensdagochtend 19 februari start de Boerderij-liveblog van het boerenprotest in Den Haag.

Centrum Den Haag moeilijker bereikbaar door boerenactie

De gemeente Den Haag verwacht dat het centrum van Den Haag morgen moeilijker bereikbaar zal zijn door de demonstratie. Met actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zijn afspraken gemaakt dat de trekkers geparkeerd mogen worden langs de Benoordenhoutseweg, de hoofdweg naar Wassenaar, en de Bezuidenhoutseweg, waaraan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gevestigd.

Op het Malieveld en bij het demonstratieterrein aan de Koekamp mogen geen trekkers geparkeerd worden. “Er is geen ruimte bij de demonstratielocatie”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Op de vraag of de gemeente is voorbereid als de actievoerders toch besluiten de afspraken over de trekkers niet na te komen en ze mee te nemen naar het centrum, reageert de woordvoerder dat de gemeente conclusies heeft getrokken uit de eerdere boerenacties.

Gemeente Den Haag voorbereid op boerenprotest

De gemeente zegt beter voorbereid te zijn. De samenwerking met politie en Rijkswaterstaat verloopt gemakkelijker, omdat de organisaties al eerder te maken hebben gehad met boerenacties. “We zien ook dat de organisatie veel eerder communiceert naar demonstranten over de actie.” Over de eventuele inzet van legervoertuigen wil de gemeente niets zeggen. “Al het benodigde materieel is beschikbaar en inzetbaar”.

Wanneer er onvoldoende parkeerruimte is op de aangegeven routes, kan de gemeente uitwijken naar het ADO-stadion aan de rand van Den Haag. Daar wilde FDF volgens de gemeente op voorhand geen gebruik van maken, omdat dit tamelijk ver van de demonstratielocatie is.

Politiebegeleiding afhankelijk van regio

De landelijke politie is ook voorbereid op de acties. Afhankelijk van de regio begeleiden agenten trekkers naar Den Haag, of slechts op drukke of gevaarlijke punten. Het is niet de bedoeling dat trekkers over de snelweg gaan. FDF heeft de boeren daartoe ook nadrukkelijk opgeroepen.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat handhaving plaatsvindt waar nodig. “We gaan niet handhaven om het handhaven”, voegt ze er aan toe. “Handhaving vindt plaats als de veiligheid in het geding is, en als er voldoende capaciteit voor is.”

Dinsdagavond zijn vanuit diverse regio’s al trekkers vertrokken naar Den Haag. Op Twitter zijn beelden te zien vanuit Groningen, Limburg en West-Brabant.