EU ziet geen reden tot aanpak rituele slacht

De Europese Commissie is niet van plan extra beperkingen op te leggen aan de rituele slacht.

In antwoord op parlementaire vragen zegt Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheid en Voedselveiligheid) dat het in uitzonderingen geoorloofd is om religieuze redenen geen gebruik te maken van de normale bedwelmingsmethoden in de slacht.

Bedwelmingsmethoden in slachterijen

Volgens Kyriakides is uit onderzoek gebleken dat consumenten zich niet heel druk maken over de bedwelmingsmethoden in slachterijen, tenzij ze daarover expliciet worden geïnformeerd. Het is aan lidstaten om te regelen dat er op het etiket melding wordt gemaakt van de afwijkende slachtmethode.