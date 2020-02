EU-voorstel: fors korten op GLB

De Europese regeringsleiders overwegen een verlaging van de begroting voor het landbouwbeleid met ongeveer 14%.

Dat blijkt uit een stuk ter voorbereiding van de top van regeringsleiders, dat vorige week vrijdag vertrouwelijk is verspreid en is gelekt via de website AgriLand. De gelekte gegevens zijn maandag in grote lijnen bevestigd in een brief van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Uitgaven voor GLB € 53,2 miljard lager

Voorzitter Charles Michel van de Europese Raad heeft een begrotingsdocument gemaakt waaruit blijkt dat de uitgaven voor het gemeenschapppelijk landbouwbeleid (GLB) in de komende periode (2021-2027) zou worden verlaagd tot 329,3 miljard. Dat is € 53,2 miljard minder dan er in de afgelopen periode beschikbaar was. Daarbij is al rekening gehouden met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Voorstel: € 256,7 miljard voor directe steun aan boeren

Volgens het voorstel van Michel zou er € 256,7 miljard worden uitgetrokken voor de directe steun aan boeren, terwijl € 72,5 miljard beschikbaar zou zijn voor plattelandsontwikkeling. In de vorige periode bedroegen die bedragen respectievelijk € 285,7 miljard en € 96,8 miljard.

Er komt volgens de voorstellen wel een beetje extra geld voor milieu- en klimaatbeleid (van € 3,2 naar € 4,8 miljard in zeven jaar).

Regeringsleiders praten over meerjarenbegroting

De Europese regeringsleiders praten eind deze week over de meerjarenbegroting, waar onder andere ook het budget voor GLB ter sprake komt. De onderhandelingen zijn lastig omdat een kleine groep landen, waaronder Nederland, niet meer geld wil uitgeven aan de Europese Unie. Denemarken, Zweden Oostenrijk en Duitsland zitten in hetzelfde kamp als Nederland.

Blok: voorstel niet de weg naar overeenstemming

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zegt over het voorstel van Michel dat het “niet de weg naar overeenstemming” is. Volgens de berekeningen van Blok zou met dit voorstel de afdracht van Nederland aan de Europese Unie met ongeveer € 2 miljard toenemen ten opzichte van wat nu in de rijksbegroting is opgenomen. Overigens is daarbij nog niet gerekend met mogelijke kortingen op de afdracht, waarover op dit moment nog onduidelijkheid bestaat.

Lins: voorstel Michel onacceptabel

Voorzitter Norbert Lins van de landbouwcommissie van het Europees Parlement noemt het voorstel van Michel onacceptabel. De christendemocraat Lins zegt dat boeren voldoende gecompenseerd moeten worden voor hun klimaatinspanningen.