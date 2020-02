EU-Rekenkamer: beperkte vooruitgang gewasbescherming

Het is nog onvoldoende gelukt om risico’s verbonden aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken.

Er is wel een richtlijn in de EU die dat regelt, maar in de afgelopen tien jaar heeft dat nog niet het gewenste resultaat gehad. Dat blijkt uit een rapport over de toepassing van gewasbeschermingsbeleid van de Europese Rekenkamer.

Drie aanbevelingen

De Rekenkamer geeft drie aanbevelingen op basis van haar bevindingen:

- De Europese Commissie moet ‘verifiëren’ of lidstaten algemene beginselen van geïntegreerde gewasbescherming omzetten in praktische criteria en daarop controleren. Dat is nodig om te kunnen koppelen aan betalingen in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid;

- Statistieken over middelen moeten verbeterd worden;

- Risico-indicatoren moeten verbeterd of vernieuwd worden.

Drie landen beoordeeld

De rekenkamer heeft zich gebaseerd op onderzoek in drie landen: Frankrijk, Litouwen en Nederland. Nederland was het enige land waar sancties met betrekking tot het goed toepassen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) zijn vastgesteld.

Sneller

De toelating van middelen met een laag risico gaat wel duidelijk sneller dan de toelating van middelen met een standaard risico. Dat is ook onderdeel van de richtlijn. Tussen de landen zijn grote verschillen. Zo duurt toelating in Frankrijk tot tien keer zo lang als in Litouwen, Nederland zit daar tussenin.