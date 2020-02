Droogte blijft na hoogwater

Ondanks de hoogwatergolf die de afgelopen week door de grote rivieren spoelde, is het op een aantal plekken in Nederland nog steeds te droog.

De grondwaterstand is daar zo laag, dat het jaren extra zou moeten regenen om weer op een normaal peil te komen, aldus Waterschap De Dommel in Noord-Brabant. Hoge gronden in Nederland kunnen geen water aanvoeren vanaf de rivieren, die nu goed gevuld zijn. Deze gebieden zijn helemaal afhankelijk van neerslag. Het is twee zomers achter elkaar zo droog geweest dat het grondwater daar extreem ver is weggezakt.

Sproeiverbod ingetrokken

Waterschap Rijn en IJssel heeft woensdag het sproeiverbod ingetrokken, dat al sinds de zomer van 2019 in de Achterhoek en de Liemers gold. Maar het schap waarschuwt dat de grondwaterstand op de zandgronden nog steeds erg laag is. In die gebieden is in het voorjaar niet genoeg water voor de landbouw beschikbaar, tenzij het in de komende maanden elke dag meer dan gemiddeld gaat regenen. Een nieuw sproeiverbod ligt in het verschiet.

In Twente is het neerslagtekort nu ingelopen volgens het schap, maar er is geen grondwatervoorraad. In het groeiseizoen kan snel weer een tekort ontstaan.