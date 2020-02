Cumela: opnieuw gps-dieven actief

Gps-dieven hebben opnieuw toegeslagen. In Noord-Brabant werden in de derde week van februari drie ondernemers hiervan slachtoffer. Het gaat om twee Cumela-leden en een boer. Tot nog toe zijn in 2020 vijf ondernemers slachtoffer geworden van diefstal.

Cumela, brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra, roept ondernemers op om extra alert te zijn op gps-diefstal. Bij een loonwerker zijn zowel de antenne als de terminal gestolen. Ook het bedieningspaneel is ontvreemd. De geschatte kosten zijn € 20.000. Cumela vraag advies en tips tegen gps-diefstal Het beste advies is om antennes van de trekker af te halen als je ze niet gebruikt. Maar dat blijkt praktisch lastig te zijn. Daarom doet Cumela een oproep om goede tips en adviezen met de organisatie te delen. “Hoe zorg jij ervoor dat dieven geen kans krijgen?”, vraagt Gerwin Otten, specialist gps-diefstallen. “Al zijn het maar kleine dingetjes om het ze moeilijk te maken. Het kan een andere ondernemer helpen.” ‘Noem het bij aangifte materiaal voor precisielandbouw’ Het belangrijkste na diefstal is om aangifte te doen. Blijf aandringen dat de politie ter plaatse de aangifte komt opnemen. Ook al blijven ze verwijzen naar internet, aldus Otten. Ter plaatse aangifte doen is namelijk nodig om sporenonderzoek te laten doen. Diefstal van apparatuur voor precisielandbouw is een Nederlands én een Europees probleem. Otten: “Noem het bij de politie geen gps-apparatuur, maar materiaal voor precisielandbouw.”