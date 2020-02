Canada-verdrag nipt door Tweede Kamer

Het handelsverdrag met Canada (Ceta) is met een nipte meerderheid (72 tegen 69 stemmen) door de Tweede Kamer goedgekeurd.

Bij een hoofdelijke stemming stemden Kamerleden van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor het verdrag. Onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga steunde de regeringspartijen.

Certificeringsprogramma voor hormoonvrij vlees

De Tweede Kamer wil dat de regering afspraken maakt met Canada over een certificeringsprogramma voor hormoonvrij vlees en voor de productie van gewassen zonder gebruikmaking van in de Europese Unie verboden gewasbeschermingsmiddelen. Joël Voordewind (ChristenUnie) en Mustafa Amhaouch (CDA) hadden daarvoor een motie ingediend.

Omschakelingsfonds

Voordewind en Amhaouch vragen het kabinet ook met een uitgewerkt plan te komen van het omschakelingsfonds dat in februari is aangekondigd. Het fonds moet boeren helpen de omslag te maken naar kringlooplandbouw. De motie van CDA en ChristenUnie kreeg steun van een brede meerderheid.

‘Handel is instrument, geen einddoel’

Minister Sigrid Kaag zei dat de voorstem van de Tweede Kamer “een heel belangrijk signaal is van hoe Nederland staat in Europa en in de wereld”. Ze voegde eraan toe dat handel een instrument is, en geen einddoel.

Meerderheid Eerste Kamer

De minister heeft weliswaar in de Tweede Kamer een meerderheid, maar ze zal ook in de Eerste Kamer nog een meerderheid moeten vinden. “Dat het niet eenvoudig is, weet iedereen. Dat het wel zou moeten is ook duidelijk”, aldus Kaag direct na afloop van de stemming in de Tweede Kamer. Het is nog onduidelijk wanneer de Eerste Kamer het Ceta-verdrag zal behandelen.