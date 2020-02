Binnenkort realtime-controle op mesttransport

Mesttransporteurs zullen op korte termijn de gegevens over het transport direct en online moeten doorgeven.

Landbouwminister Carola Schouten heeft daarvoor regelgeving in voorbereiding. In een brief aan de Eerste Kamer geeft de minister aan dat ze onverkort doorgaat met de invoering van maatregelen, die helpen bij de goede naleving van de mestregels.

Pakkans vergroten bij overtreden mestregels

Zij wil dat de pakkans omhoog gaat voor ondernemers die willens en wetens de regels overtreden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben bekeken waar het risico van niet-naleving groter is en daar zal extra toezicht op worden ingezet.

De minister heeft al eerder aangegeven dat de regelgeving voor het digitaal volgen van mesttransporten tijdens de transporten (realtime) begin dit jaar zal worden gepubliceerd.