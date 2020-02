Bayer ontdekt molecuul voor nieuw herbicide

Bayer heeft een molecuul ontdekt dat als basis kan dienen voor een nieuw gewasbeschermingsmiddel, een herbicide.

Het middel werkt onder andere tegen onkruid dat resistent is voor andere middelen, waaronder glyfosaat. Bayer maakte deze nieuwste ontdekking 13 februari bekend in een R&D-update.

Geen vervanging voor glyfosaat

Volgens Bayer is het de eerste nieuwe ontdekking om onkruid-na-opkomst te bestrijden in 30 jaar. Bayer benadrukt dat het nieuwe middel geen vervanging is voor glyfosaat, maar dat het aanvullend is op het gebruik van het ter discussie staande middel en andere herbiciden. Het nieuwe middel zou namelijk wel werken op onkruid dat resistent is voor bijvoorbeeld glyfosaat.

Het duurt nog wel enige tijd voordat het middel op de markt komt, aldus Bayer. Bayer schat dat het nog zo’n 10 jaar kan duren voordat het middel door alle testen op veiligheid en goedkeuringen van regelgevers is gekomen. Bayer liet eerder al weten dat glyfosaat een belangrijk middel blijft, maar dat boeren meer keuzes moeten krijgen voor het bestrijden van onkruid.

Nieuw maisras

Een andere noviteit waar Bayer veel van verwacht, is een maisras dat kortere planten heeft dan andere rassen. De planten zijn korter en steviger, maar hebben dezelfde opbrengst. Doordat de planten korter zijn, zijn ze weerbaarder voor bijvoorbeeld harde wind en zijn er tot later in het groeiseizoen toepassingen op het land mogelijk.

De nieuwe soort mais wordt ontwikkeld via zowel aanpassing van genetische informatie als klassieke veredelingsmethoden. Daardoor kan het maisras ook in Europa op de markt gebracht worden. Op dit moment wordt het gewas in Mexico getest. Bayer verwacht dat de mais rond 2023-‘24 in Europa op de markt gebracht kan worden.

Bayers onderzoeksafdeling werkte in 2019 aan 55 hoofdprojecten en verbeteringen van samenstellingen. Daarnaast kwamen er 450 nieuwe variëteiten van mais, soja, katoen en groenten op de markt.