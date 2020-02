Akkerbouwer: keurmerken werken maar tijdelijk

Keurmerken om je als producent mee in de markt te onderscheiden, werken maar tijdelijk.

Dat zegt Robert Kort, akkerbouwer in Kudelstaart (N.-H.) en spreker op symposium ‘Inspanning wordt beloond’ in Gorinchem. “Wat je ziet, is dat een keurmerk bovenwettelijke eisen stelt en vervolgens de overheid daar beleid van maakt, en de extra inspanningen voor iedereen verplicht. Feitelijk is daarmee het keurmerk niet meer onderscheidend, dus waardeloos. Vervolgens zie je weer nieuwe keurmerken komen.”

In de dialoog met de burger over gewasbescherming vindt Kort dat je je het best kunt richten op de 90% van de consumenten die ongeïnteresseerd zijn eten koopt in de supermarkt. “Daar kun je je verhaal aan kwijt. Wie al kritisch is, is amper te overtuigen.”