Agractie voert actie in steden voor betere prijzen

Steden als Groningen, Zwolle, Leiden, Rotterdam, Breda en Utrecht zijn op 21 maart het toneel van de landelijke actie ‘Boerderijprijzen’ van Agractie.

Die dag verkopen boeren hun onbewerkte producten aan de consument, voor de symbolische prijs die zij af boerderij voor bijvoorbeeld aardappels of melk krijgen. In totaal zijn er veertig beoogde locaties voor de acties, die plaatsvinden in bijvoorbeeld winkelcentra.

Verschillende acties

De acties verschillen per regio. Zo houden de boeren een melkproeverij, worden er aardappelen gepoft en geproefd, leren ze consumenten etiketten lezen en zullen op sommige locaties levende dieren aanwezig zijn.

Stickeractie

Met hetzelfde doel is Agractie begonnen met een stickeractie. Inmiddels heeft de organisatie tienduizenden stickers opgestuurd die op producten in de supermarkt geplakt kunnen worden. Het is de bedoeling dat consumenten op deze manier inzicht krijgen in de herkomst en productiewijze van producten in de supermarktschappen. Agractie laat boeren en burgers rode stickers plakken op producten waarvoor de boer geen eerlijke prijs krijgt of waarvan Agractie vindt dat de productiewijze of herkomst niet duurzaam is. Agractie is tegen ‘onnodig gesleep met producten’ en vindt dat de boer betaald moet krijgen naar zijn of haar opleidingsniveau.