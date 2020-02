Advies: stel noodplan coronavirus op

Bedrijven moeten een noodplan opstellen om te voorkomen dat productie stil komt te liggen als personeel met het coronavirus besmet raakt.

Dat adviseren arbodienst voor land- en tuinbouw Stigas en OVAL, de organisatie voor arbodiensten. Boeren en tuinders moeten in zo’n noodplan goed kijken welke kernactiviteiten door moeten gaan. Voor deze activiteiten kunnen zij nu alvast vervanging zoeken als een personeelslid het coronavirus krijgt.

1 personeelslid is te vervangen, niet een heel team

Protocollen

Niet duidelijk is waar een bedrijf zich precies op moet voorbereiden. In de protocollen staat niet dat een heel bedrijf op slot gaat als 1 personeelslid ziek wordt. Dat erkent Wim van den Boomen, werkgeversvoorzitter van Stigas namens Glastuinbouw Nederland. “Ik weet dat alle collega’s in dat geval onderzocht worden, maar of het bedrijf compleet op slot gaat, kan ik in het protocol niet terugvinden. We weten dat we voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Maar 1 personeelslid is te vervangen. Dat geldt niet voor een heel team als dat in quarantaine moet.”

Juist in de glastuinbouw zou persoonlijke hygiëne op orde moeten zijn met de voorschriften voor gebruik van handschoenen of wasprotocol met ontsmettingsmiddelen.

Draaiboeken

Ook AWVN, de grootste werkgeversorganisatie heeft geen antwoord wat in een bedrijf precies gebeurt als een personeelslid ziek wordt. Juridisch adviseur Marco Veenstra: “Van diverse kanten wordt ons nu gevraagd om draaiboeken. Als mensen in contact zijn geweest met een patiënt moeten zij in quarantaine, maar de bedrijfsarts gaat over de preventieve maatregelen.”

Advies GGD

Een bedrijfsarts van Stigas laat desgevraagd weten dat de GGD nu niet adviseert een heel team in quarantaine te stellen als een collega besmet raakt. In dat geval wordt uit contactonderzoek gezocht naar collega’s die direct contact hebben gehad tijdens een hoestbui. “Die collega’s worden vervolgens gevraagd thuis te blijven.”