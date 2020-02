Actievoerders bereid om op de trekker te stappen

De avond voorafgaand aan het overleg tussen het Landbouw Collectief en het kabinet laten actievoerende boeren weten dat ze bereid zijn om binnenkort weer massaal met trekkers te gaan demonstreren.

Farmers Defence Force (FDF) doet daar woensdagochtend 5 februari nog een schepje bovenop: in een persbericht waarschuwt FDF alle landbouwpartijen dat ze zich moeten houden aan de afspraken met het Landbouw Collectief. FDF vermoedt dat minister Schouten de komende dagen ook in gesprek gaat met ketenpartijen, door het bestuur aangeduid als ‘vleesbazen, zuivelbobo‘s, voerboeren, bankiers en gevestigde orde belangenbehartiging’ over de stikstofmaatregelen. FDF wil niet dat deze partijen afspraken maken met het ministerie. ‘Er is maar één club die de zaken voor de boeren regelt en dat zijn de boeren in het Landbouw Collectief zelf!’, schrijft het bestuur.

Kringloopvisie

Het ministerie reageert desgevraagd dat ze overleggen met wie zij denken dat nodig is. Een woordvoerder van de minister zegt: “We komen op de Grüne Woche ook iedereen tegen, met wie we praten. In het kader van de realisatie van de kringloopvisie praten we bij voorbeeld met partijen die daarin een rol kunnen spelen. Dat doen we in het belang van de boeren. Wij vinden het goed dat Farmers Defence Force er is, maar dat betekent niet dat we niet met anderen praten.” Het ministerie reageert niet op de inhoud van de oproep van het bestuur van FDF.

Nieuw trekkerprotest

Zowel Farmers Defence Force als Agractie zeggen de gesprekken tussen boeren en overheid scherp in de gaten te houden en de besluiten van het ministerie, later deze week, kritisch te zullen lezen. Aan de hand daarvan zullen ze besluiten of en wanneer ze hun achterban zullen oproepen voor een nieuw trekkerprotest.

De afgelopen dagen lieten boeren zich al zien met hun trekkers tijdens de zogenaamde flashmobs langs wegen, vooral in het oosten van het land.

Woensdagochtend verscheen een aantal actievoerders, ondanks dat FDF de actie had afgeblazen, toch op het Malieveld in Den Haag met trekkers. De organisatie hiervan zijn kleine actiegroepen als ‘Het Grunniger Verzet’ en ’Burgers tegen Onrecht’. De demonstratie is niet specifiek gericht op de stikstofmaatregelen, maar is volgens deze organisatie breder gericht op onder andere zorg, onderwijs en armoede.