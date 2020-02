Aanhoudende boerenprotesten in Spanje

Spaanse boeren gaan net zo lang door met de trekkerprotesten totdat de overheid tegemoet komt aan hun eisen.

Spaanse boeren zijn de lage prijzen voor hun producten zat. Zij waarschuwen voor een dreigende situatie van het voortbestaan van boerenbedrijven. Ook zijn de kosten gestegen en is er gekort op financiële middelen vanuit de Europese Unie (EU) en vanuit de Spaanse overheid.

De boeren demonstreren onder de slogan: ‘Agricultores al límite’, oftewel: ‘Boeren hebben hun limiet bereikt’. Dat meldt de Spaanse boerenorganisatie UPA.

Nieuwe trekkerprotesten gepland

Ook na zes weken lang demonstreren staan de volgende trekkerprotesten in de grote steden alweer gepland. Vrijdag 21 februari hebben duizenden Spaanse boeren met hun trekkers het verkeer in de zuidelijke regio Murcia en in de Catalaanse stad Tarragona platgelegd. In de weken ervoor was het al raak in het stadscentrum van Madrid, Valencia, Granada en Pamplona.

Maar daar houdt het niet mee op. De komende weken zijn nieuwe protesten aangekondigd in Sevilla, Alicante, Santander en op de Canarische Eilanden.

Spanje belangrijke producenten groenten en fruit

Spanje is binnen de EU een belangrijke producent van groenten en fruit. Er zijn circa 800.000 mensen in het land werkzaam in de sector.