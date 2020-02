4.000 trekkers verwacht in Den Haag

17 sprekers zullen woensdag op de landelijke protestdag hun visie op de problemen in de landbouwsector uit de doeken doen. Het programma begint symbolisch om vijf voor twaalf.

Zo’n 4.000 boeren komen woensdag op de trekker naar Den Haag voor een landelijk boerenprotest. Daarnaast komen er ook boeren met het openbaar vervoer richting het protest. Die verwachting heeft Farmers Defence Force-voorman Mark den Oever maandagmiddag. Het programma van woensdag is grotendeels rond. Farmers Defence Force (FDF) communiceert een lijst met 17 sprekers uit politiek en belangenbehartiging die op een podium het woord zullen nemen.

Aftrap om vijf voor twaalf

Op het symbolische tijdstip vijf voor twaalf trapt FDF-voorzitter Mark van den Oever af. Daarna zullen opeenvolgend Sieta van Keimpema (FDF), Linda Janssen (POV), Jaco Geurts en Maurit von Martels (beide CDA), Harm Wiegersma (NMV), Jeroen van Maanen (FDF), Kees Hanse (NAV), Jos Ubels (FDF), Jos Bolk (Federatie Vleesvee Stamboeken), Gideon van Meijeren (FVD), Jacob van Emst (Netwerk Grondig) en Mischa Bouwer (Federatie Edelpelsdierhouderij) gedurende 5 à 10 minuten spreektijd krijgen.

FDF hoopt op Rutte of Schouten

FDF hoopt premier Rutte of minister Schouten over te kunnen halen voor woensdag. Dat geldt ook voor PVV-Kamerlid Madlener, Nevedi-directeur Henk Flipsen en Brabantse CDA‘er Tanja Vogels. De dag wordt afgesloten om 14.20 uur met een optreden van Boer Bennie.

Animo voor de protestactie aankomende woensdag komt maandag mondjesmaat op gang. Regionale organisaties maken maandagavond de balans op wat de aantallen aanmeldingen betreft.

Regionale verschillen

In Friesland heeft stichting Baf, de Friese afsplitsing van FDF, al een ruime 100 trekkers verzameld. Uit Gelderland kunnen naar verwachting ‘tussen de 500 en 1.500 trekkers’ komen. Daarnaast worden ook uit verschillende hoeken van het land bussen geregeld die woensdag de rit naar Den Haag gaan maken. Net als bij de vorige landelijke protesten verzamelen de eerste groepen trekkers al voor 12 uur ’s nachts, om op tijd in Den Haag te kunnen zijn.

Het weekend is door het FDF-bestuur gebruikt om nog maar eens uit de doeken te doen waarom zij wél reden zien om een landelijke actie op poten te zetten. Van den Oever stuurde een lijst rond met acht redenen om actie te voeren.

Protest draait niet alleen om stikstof

Het protest draait grotendeels om stikstof, maar de organisatie benadrukt dat er ook voor akkerbouwers redenen zijn om naar Den Haag te komen. De aangescherpte PFAS-normen om een voorbeeld te noemen, maar ook blijft FDF hameren op het verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen. Hierover hebben het Landbouw Collectief en het ministerie al wel afspraken gemaakt: toelating gaat op basis van de adviezen van het CTGB.

Ook Linda Janssen, voorzitter van de POV, doet op social media uitgebreid uit de doeken waarom zij aankomende woensdag mee gaat naar Den Haag.

Janssen vindt onder andere dat de overheid het geld dat nu is uitgetrokken voor opkoop van bedrijven, beter kan besteden aan verduurzaming. Ze is bovendien bang dat de leefbaarheid van het platteland in het gedrang komt als veel boeren hun bedrijf beëindigen.

Mestoverleg uitgesteld

Op verzoek van de vier coalitiepartijen (VVD, CDA, ChristenUnie en D66) is het mestoverleg in de Tweede Kamer op diezelfde dag uitgesteld. Landbouwminister Carola Schouten zou vóór het overleg de contouren van het vereenvoudigde mestbeleid bekendmaken, maar dat is niet gebeurd. De minister heeft meer tijd nodig. Ze verwacht de brief daarover in maart te sturen. Het mestoverleg is uitgesteld tot 7 april.

De ANWB waarschuwt automobilisten om woensdag rekening te houden met vertraging vanwege de aangekondigde acties. Bouw in Verzet, een groep ondernemers uit de bouwsector, heeft zijn steun voor de actie uitgesproken. Deze actiegroep nam afgelopen december de organisatie over van FDF.