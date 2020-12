Sira: helft agrariërs kan en wil asbestdak saneren

Sanering van asbestdaken is door het schrappen van het voorgenomen verbod op asbestdaken flink afgenomen.

Ongeveer 50% van de agrariërs en bedrijven zijn bereid om asbestdaken te saneren en hebben daar de financiële middelen voor. Dat blijkt uit een onderzoek van Sira in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 30% wil wel saneren, maar heeft het geld er niet voor, 15% moet nog overtuigd worden van de noodzaak van de sanering.

SIRA adviseert het Rijk marktinitiatieven zoals ‘asbest dak eraf, zon er op’ te ondersteunen om ondernemers te motiveren. Ook een borgstellingsregeling kan motiveren, aldus Sira.

Sanering asbest flink teruggelopen

De sanering van asbestdaken is door het schrappen van het voorgenomen verbod op asbestdaken flink afgenomen. In 2020 wordt naar verwachting 6,7 miljoen m2 dak gesaneerd, bijna een halvering van de 12,8 miljoen m2 in 2018.