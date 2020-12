Regeling kennisbonnen op de eerste dag al overtekend

Boeren hebben massaal ingetekend voor de kennisbonnen voor advies en educatie.

De regeling is op de eerste dag van de openstelling al overtekend. Dat meldt RVO. In deze openstelling was € 3 miljoen beschikbaar voor de zogenoemde kennisvouchers van maximaal € 1.500. Met de vouchers kan advies worden betaald dat wordt geleverd door erkende adviseurs, individueel of in groepen van maximaal 15 personen. De vouchers kunnen ook gebruikt worden voor cursussen van vier hogescholen of Wageningen UR.

Loting

RVO.nl gaat nu via loting de volgorde van behandeling bepalen. Aanvragers krijgen binnen 8 weken een beslissing. Het advies moet dan binnen 1 jaar na de beslissing geleverd worden, een cursus moet eveneens binnen een jaar gevolgd worden. Meer informatie over verzilveren of overdragen is te vinden op RVO.