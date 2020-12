Overijssel opent opkoopregeling in januari

Provincie Overijssel opent half januari de eerste inschrijvingen voor veehouderijen in het kader van de landelijke stikstofopkoopregeling.

Voor deze eerste tranche is voor Overijssel € 7,5 miljoen beschikbaar. Bedrijven die minimaal 2 mol per hectare stikstofdepositie hebben op een stikstofgevoelig Natura2000-gebied, komen in aanmerking voor de regeling. Die depositie kunnen bedrijven zelf berekenen met de aankoopcalculator in Aerius.

Rankingsysteem

De provincie Overijssel gaat werken met een rankingsysteem. Ranking is nodig, omdat de door LNV beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn om alle veehouderijen die in aanmerking komen, een aanbod tot aankoop te doen, aldus de provincie. Welke criteria nog meer aan een inschrijving zitten, laat de provincie op een later moment weten. Vanaf 19 januari kunnen bedrijven zich inschrijven. Die inschrijfperiode duurt dan tot 28 februari. Dan maakt de provincie de balans op: op basis van de ranking zullen bedrijven een aanbod krijgen.

Voorgangers

Meerdere provincies gingen Overijssel al voor. Gelderland is in december begonnen met het openstellen van een regeling voor kalverbedrijven. Voor andere veehouderijsectoren werkt de provincie nog aan een uitvoeringsregeling. Brabant opent ook in januari de eerste tranche. In Limburg is in december begonnen met een opkoopregeling.